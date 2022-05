Samstag, 14 Mai 2022 | 19.134

Die Würde der Menschen und ...

die Vergewaltigung ...

meines Wissens sind es nicht wenige Frauen … die es als weitgehend ‘normal’ ansehen …

daß sie beim so genannten Geschlechtsverkehr mehr oder weniger vergewaltigt werden …



etwa nach der Devise oder dem Motto … die paar Minuten kann ich überstehen ...

solange ich nicht krankenhausreif geschlagen werde und so …



und selbst eine Frau Professor Dr. Maria Furtwängler-Burda hat mal gesagt …

als diese ‘me-too-Welle' aufkam … ‘ich dachte immer … mit uns Frauen … das ist halt so …’



es könnte auch sein … daß das die Erklärung dafür ist … warum das deutsche Volk …

seit inzwischen 40 Jahren Kohl/Schröder/Merkel es mit stoischer Gelassenheit hinnimmt



daß es nicht nur Regierungs-amtlich ständig vergewaltigt … sondern auch sonst verarscht wird …

von Medien und Macht-Menschen … von Kultur und Kirchen-Fürsten bzw sonstigen Frommen etc









