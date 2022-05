Freitag, 13 Mai 2022 | 19.133

Die Würde der Menschen und ...

die Geduld des Papiers ...

das ist doch so eine tolle Sache … das mit der Würde der Menschen ...

auf dem Papier … in der Theorie ... als Idee ...



aber wenn man sich die Realität betrachtet …

ist von dieser Idee der Würde des Menschen praktisch nichts zu spüren ...



was hat Krieg … nur als Beispiel der in der Ukraine …

mit unfaßbaren Toten und Verletzen … Schäden und Verlusten ...



mit der Würde der betroffenen Menschen zu tun …

was hat der Entschluß eines einzigen Mannes …



diesen Krieg praktisch einfach so vom Zaun zu brechen ...

mit der Würde dieses einzelnen Menschen zu tun ???









