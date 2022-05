Donnerstag, 12 Mai 2022 | 19.132

Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Gerechtigkeit ...

bei der Gerechtigkeit geht es bekanntlich nicht darum …

Recht zu haben sondern es zu bekommen …



in letzter Instanz also beim Bundesverfassungsgericht …

auch wenn das paradoxerweise keine Instanz im rechtlichen Sinne ist …



de facto ist es also so …

daß das Bundesverfassungsgericht am Ende der ‘Lieferkette’ steht ...



und das ist natürlich ein Unding … eine Erklärung …

aber eben keine Entschuldigung da-für daß wir mit dem Recht nicht weiterkommen ...



verfassungsmäßig hat das Gericht nicht nur die Aufgabe sondern den Auftrag (!!!) …

das Recht weiterzuentwickeln … es muß sich also an die Spitze der Bewegung stellen ...









