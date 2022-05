Donnerstag, 12 Mai 2022 | 19.132

Die Rechte der Menschen und ...

Fairtrade Deutschland ...

Fairtrade … eigentlich ein Dauerthema … spätestens seit 30 Jahren ...

Fairtrade … ein Synonym für die Würde der Menschen ...



insbesondere der Menschen in den so genannten Anbauländern …

für Kaffee Kakao Tee … aber auch auch Bananen und Baumsolle



und last but not least auch für Blumen bzw speziell Rosen …

ein Markt der sich im wahrsten Sinne des Wortes blühend entwickelt ...



das Jubiläumsjahr präsentiert sich entsprechend ‘würdig’ mit Umsatzrekord …

2.1 Milliarden Euro … für Fairtrade-Produkte …



als Ausdruck einer zunehmend erfolgreichen Entwicklung allem Anschein zum Trotz

in Sachen Solidarität und Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt ...















