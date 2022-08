Sonntag, 14 August 2022 | 32.226

Die Menschen Rechte und ... die Umfragen ...

alle möglichen Institutionen Organisationen Unternehmen etc ...

machen alle möglichen bzw selbst die unmöglichsten Umfragen ...



so daß man sich fragt ... was machen die eigentlich noch selbst ???

Medien haben haben eigene bzw eigenständige Aufträge und Aufgaben ...



wie gewaltengeteilte Politiker ... Kirchenfürsten ... Kulturmanager ... Sportvereine etc ...

und müssen also doch selbst wissen ... was sie wollen ...



statt dessen wird ständig das Volk aus allen verfügbaren Rohren gefragt ...

wie zufrieden es mit Zuständen ist ...



die unter Verzicht auf halbwegs verfassungsgemäße Politik ...

mehr oder weniger mutwillig und rücksichtslos herbeigeführt und aufrecht erhalten werden



*





Die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deitsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt / Der Land Rover ... der Nasa auf dem Mars ...









