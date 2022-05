Mittwoch, 11 Mai 2022 | 19.131

das Bundesverfassungsgericht und ...

der Täter ist immer der Gärtner ...

Steffen Seibert zum deutschen Botschafter in Israel zu machen …

ist ungefähr dasselbe …



wie Stephan Harbarth zum Bundesverfassungsgerichtspräsidenten zu machen …

das heißt … den Bock zum Gärtner ...



da wird immer so getan ... alks sei eigentlich alles ganz normal und so wie sonst ...

Wolodimyr Selenskyi zum Beispiel hofft unverdrossen auf einen baldigen EU-Beitritt ...



de facto werden die Russen letztlich die Ukraine genau so umzingeln und einnehmen...

wie zur Zeit das Asow-Kraftwerk ...



da bleibt dem Herrn Selenskyi im bestens Falle nur noch in die Schweiz gehen ...

und sich den EU-Beitritt an den Hut stecken ...









