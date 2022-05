Dienstag, 10 Mai 2022 | 19.130

das Bundesverfassungsgericht und ... das Wohl(verhalten) des Volkes ...

wenn … zum Beispiel … jemand erwischt wird …

weil er mwd schneller gefahren ist als die Polizei erlaubt … et cetera pp ...



dann liegt es doch in der Natur der Sache … genauer gesagt also des Menschen …

daß er versucht zu fliehen … davon zu fahren … und ‘natürlich’ schneller (!) als die Polizei ...



sowas kann man doch mit dem Recht nicht verhindern …

und schon gar nicht mit diesen idiotischen Gesetzen … geschweige Richtern mwd ...



das geht nur mit Erziehung und Bildung …

16 Jahre Angela Merkel haben aber aus Erziehung und Bildung eine tabula rasa gemacht ...



im Gegenteil … quantitativ und erst recht qualitätiv wurde genau das Gegenteil betrieben …

woher soll also Wohlverhalten kommen wenn das Wohl des Volkes systematisch abgebaut wird









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen