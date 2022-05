Montag, 09 Mai 2022 | 19.129

Das Bundesverfassungsgericht und ...

das Drama um Boris Becker / die Tragödie ums Recht

es könnte sein … daß aus der Tennis-Ikone noch so eine Art Ikone des Rechts wird …

denn dieses wahnsinnige Urteil markiert eine Art Zeitenwende des Rechts ...



um einen der Zeit entsprechenden Begriff zu verwenden ...

für das völlig aus der Zeit gefallene Urteil eines Gerichts ...



das Urteil beweist … daß Richter mwd … und nicht nur des Bundesverfassungsgerichts …

noch idiotischer sein können als Wladimir Wladimirowitsch Putin …



Boris beruft sich darauf ... er sei von falschen ‘Freunden’ falsch geführt bzw verführt …

ausgenutzt und mißbraucht … wenn nicht gar mißhandelt worden ...



im Umkehrschluß kann das doch nur heißen … wenn der Boris …

jetzt endlich richtig geführt und nicht mehr dauernd nur ausgenutzt und ausgebeutet würde ...



dann könnte er in den nächsten zwei einhalb Jahren mehr Geld verdienen …

als er angeblich veruntreut hat … und die Sache wieder in Ordnung bringen …



statt dessen auch nur einen Tag in einem Gefängnis unter grausamen Umständen …

ist genau so schlimm wie der Überfall der Ukraine durch Putin ...



ohne hier unpassende Vergleiche machen zu wollen … aber das beweist

daß Leute … die ihre Macht ausleben und ausüben wollen …



ihren Geist irgend wo an der Garderobe abgegeben haben …

und sich offensichtlich ganz bewußt weigern … auch mal nachzudenken ...









