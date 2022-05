Montag, 09 Mai 2022 | 19.129

Die Würde der Menschen und ...

der MakroWahnsinn der Politiker ...

Olaf Scholz macht sich Gedanken um das deutsche Wirtschaftsmodell …

das entspricht in etwa seinem persönlichen Geschäftsmodell …



er orientiert sich dabei an den Erkenntnissen eines Instituts für Makro-Ökonomie ...

was zwangsläufig zum Makro Wahnsinn eines Politikers führen muß …



jeder Kaufmann weiß … der wichtigste Kunde ist immer der der grad vor Dir steht ...

am Abend kann man dann zusammenrechnen … was das makrobiotisch ergibt …



und so ähnlich ist das auch mit den Wählern … der wichtigste Wähler ist der einzelne …

der Bürger … dessen Wohl … dessen Nutzen es zu mehren gilt …



in der Finanzpolitik gilt zwar der Grundsatz … ‘die Masse machts ‘ …

aber Ameisenhaufen und Bienenschwarm lassen als Makrokosmos die C7-Politik weit hinter sich









