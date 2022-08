Donnerstag, 11 August 2022 | 32.223

Die Rechte der Menschen und ...

die Verarschungsteilung ...

gemeinhin spricht man immer nur von der Gewaltenteilung ...

und Gewalt ist immer irgend wie brachial ...



egal ob arglose wehrlose Opfer ...

oder ob Widerstand geleistet und gebrochen bzw überwunden wird ...



Musterbeispiel getrennt marschieren ... aber vereint schlagen ...

hinterhältig ... hinterlistig ... hinterpfotzig ...



die Gewaltenteilung der Staatsmanager ist schon schlimm genug ...

dazu kommt aber noch die Verarschungsteilung der so genannten Zivilgesellschaftsmanager ...



also das was insbesondere der Medien / Kirchen / Kultur Betrieb leisten ...

und sich damit nicht nur selbst sondern eben das Volk und den Staat betrügen und ausbeuten ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Jüdischen Nachbarn ... die Semisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...







