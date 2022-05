Sonntag, 08 Mai 2022 | 18.128

Das Bundesverfassungsgericht und ...

der Muttertag ... der so genannte ...

jeden Tag wird eine neue Generation von Männern geboren …

die sobald sie geschlechtsreif sind … spätestens ...



anfangen ihr Umfeld zu terrorisieren und Frauen zu vergewaltigen ...

sich also 'Rechte' herausnehmen … die sie an sich gar nicht haben …



das ist die Vorstufe von 'Rechten' die sich Richter mwd herausnehmen ...…

‘es geht nicht darum Recht zu haben … sondern es zu bekommen’ ...



das Problem ist nicht Wladimir Wladimirowitsch Putin ...

sondern Stephan Stephanowitsch Harbarth ... der Bundesverfassungsgerichtspräsident …



das Problem ist nicht Putin der die Welt zerstören will … sondern daß es nicht möglich ist

das Bundesverfassungsgericht dazu zu bewegen … das zu verhindern ...









