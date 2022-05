Sonntag, 08 Mai 2022 | 18.128

Die Würde der Menschen und ...

der Muttertag ... der so genannte ...

die Hälfte der Menschheit sind bekanntlich Frauen …

bzw Personen weiblichen Geschlechtes … so ungefähr …



de facto mißbraucht als so’ne Art Gebärindustrie bzw Sexmaschinerie…

während die andere Hälfte der Menschheit sich mit all ihren ‘Kräften’ bemüht …



dieses Wunder der sich allumfassend immer wieder erneuernden Natur …

systematisch kaputt zu machen ...



es liegt wahrscheinlich nicht in der Natur des Menschen … im Gegensatz Tieren und Pflanzen ...

daß Frauen sich emanzipieren und Männer sich zivilisieren geschweige kultivieren ...



viele Köche verderben den Brei … das wäre ja eigentlich noch zu ertragen … das Problem ist …

daß ‘ein’ idiotischer Chefkoch mwd die Feuerstelle / die Küche / das Haus abbrennt ...









