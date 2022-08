Mittwoch, 10 August 2022 | 32.222

Die Rechte der Menschen und ...

die Zukunft der Demokratie ...

in den Politischen Clubs ...

aber unter anderen auch bei den Journalisten und den Juristen ...



auch in den Kirchen und Akademien nd Instituten etc ...

ist immer die Rede von 'unserer' Demokratie ...



worunter bekanntlich jeder versteht ...

was 'er' mwd unter Demokratie versteht ...



in Tutzing zum Beispiel will die Akademie den 'Diskurs' fördern ...

bezüglich der Demokratie ... zur Suche nach Lösungen ...



und will nicht begreifen ... daß sie mit diesem so genannten 'Diskurs' ...

genau das Gegenteil erreicht und sich von der Zivilgesellschaft entfernt



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Merkel und Werkel ...







