Samstag, 07 Mai 2022 | 18.127

Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Menschen / die Bürger / das Volk ...

Putins Handeln und Verhalten ist die unvermeidbare Antwort / Reaktion …

bzw die Kehrseite (!) von Handeln und Verhalten der westlichen Seite …



genauer gesagt der Mißachtung / des Mißbrauchs …

des verfassungsmäßigen deutschen Amtseides …



Politik so zu machen … daß sie dem Wohle des Volkes dient .und Schaden wendet ...

vor allem aber seinen Nutzen mehrt … !!! ...



das Zentrum des Schwachsinns / der Idiotie … liegt also nicht in Moskau / im Kreml ...

sondern in Berlin … im Kanzleramt … vom Bundestag ganz abgesehen …



und vor allem In Karlsruhe … im Schloßpark …

im Palais des Bundesverfassungsgerichts ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen