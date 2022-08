Dienstag, 09 August 2022 | 32.221

Die Rechte der Menschen und ...

die Politischen Clubs ...

die Politischen Clubs ...

das ist so ähnlich wie die Presse Clubs bzw die Juristen Clubs ...



das heißt ... man denkt immer ...

da seien halbwegs unabhängige Geister bzw also Intellektuelle versammelt ...



in Wirklichkeit wird aber das Clubleben fast uneingeschränkt von Managern bestimmt ...

die ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht die der betroffenen Mitglieder ...



also genau so ... wie auch die Politik an sich läuft ...

das heißt es wird ein so genanntes Wahlprogramm gemacht ...



und dann Leute gesucht ... die das Programm interessiert oder gar unterstützen ...

während die eigentlich thematisch Angesprochenen und Betroffenen außen vorbleiben ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und ihr Amoklauf ...







