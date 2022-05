Samstag, 07 Mai 2022 | 18.127

Die Würde der Menschen und...

die Humanitäre Hilfe ... die so genannte ...

die so genannte Humanitäre Hilfe ... ist nichts anderes ...

als das Geschäftsmodell von Leuten ...



die mehr Geld haben ... als sie an sich zum Leben brauchen ...

und für ihre Arbeits bzw also ihr 'Geschäft' ...



und die im Grunde genommen nicht wissen ... wohin mit all dem Geld ...

denn bekanntlich kann man Geld nicht essen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen