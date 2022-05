Freitag, 06 Mai 2022 | 18.126

Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Flüchtlingshilfe ... die so genannte ...

im Klartext heißt das ...

alles was an so genannter 'humanitärer Hilfe geleistet wird ist ...'



abgesehen davon ...

daß es eh nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein ist ...



nicht mehr und nicht weniger als was die Leiden der Betroffenen und Beteiligten ...

nicht nur erhält ...



sondern die Situation... die an sich beseitigt werden soll ...

quantitativ und qualitativ noch steigert









