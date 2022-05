Freitag, 06 Mai 2022 | 18.126

Die Würde der Menschen ...

in der Tat läßt sich die Situation bezüglich des Geschehens in der Ukraine ...

zusammenfassen ... um nicht zu sagen reduzieren ...



auf die Situation 'Mann vergewaltigt frau / Freund schaut zu' ...

und wartet darauf ... auch noch vergewaltigen zu können ...



wenn das denn nicht sogar mehrere 'Freunde' sind ...

das heißt ... praktisch ist das Geschehen in der Ukraine eine Gruppenvergewaltigung ...



von so genannten 'Freunden' ...

die abwechselnd Akteur und Zuschauer sind ...



es ist objektiv pervers ... daß die Welt zuscvhaut ...

also ich meine das Bundesverfassungsgericht ...



und nicht nur nichts tut ... um die Gewalkt zu beenden ...

sondern im Gegenteil 'die Lage' der Frau noch verschlimmert . im Sinne des Wortes ...



denn statt wirksamer Waffen sich sinnvoll effizient verteidigen zu können ...

werden völlig sinnlos Waffen zu einer effektiven Verteidigung geliefert ...



bzw also überhaupt nur 'Waffen' ... ich meine Mittelchen ...

um die Situation besser ertragen zu können ...



wie gesagt ... Bequemlichkeit (verbessern mit Kissen untern Po) ... Medikamente (Schmerzen ertragen)...

Reinigung (von Blut und Dreck um den Ort des Geschehens herum) ...



die Vergewaltigung des ukrainischen Volkes wird nicht aufhören ...

denn Putin wird sich die Ukrainer völlig einverleiben ...



er wird nicht nur nichts übrig lassen ...

sondern im Gegenteil seine 'Eroberung' weiterführen und fortsetzen ...



denn wenn er irgend was übrig läßt ... würden sich das ja die so genannten Freunde einverleiben ...

und damit würde die Bedrohung ... der er sich angeblich und oder de facto möglicherweise ausgesetzt sieht



nicht enden ...

das ist also wie die nach oben offene Richterskala ... Pyramide ... Spirale ...









