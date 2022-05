Donnerstag, 05 Mai 2022 | 18.125

Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Geisteskrankheit der Richter mwd ...

unsere Verfassung bewegt sich gewissermaßen zwischen zwei Polen …

der Grund-Würde und den Grund-Rechten der Menschen…



die so genannten Väter und Mütter unserer Verfassung waren …

könnte man aus heutiger Sicht sagen … noch ganz normale vernünftige Menschen …



und glaubten anscheinend … Hitler bzw der Nationalsozialismus …

sei die Spitze des Wahnsinns (gewesen) … das non plus ultra …



und haben deshalb mehr oder weniger bewußt wenn nicht absichtlich …

einen dritten Bereich ausgelassen … die Grund-Krankheiten des Menschen ...



speziell die Geisteskrankheit … und daß das Grund-Übel der Menschheit …

der Schwachsinn speziell des Bundesverfassungsgerichts sein könnte



soweit der Schwachsinn nicht durchwirkt und überlagert wird …

durch kriminelle Intelligenz und Energie ...



praktisch besteht kein Unterschied zwischen der Idiotie des Herrn Putin ...

und der des Bundesverfassungsgerichts ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen