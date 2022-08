Sonntag, 07 August 2022 | 31.219

Die Rechte der Menschen und ...

die Terrorismusfinanzierung ...

gibt es eigentlich etwas Groteskeres ???

in dieser Welt völlig hirnverbrannter so genannter Politiker ... (???) ...



einerseits eine 'Financial Action Task Force' ...

die unter anderem der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung dienen soll ...



andererseits die Zahlung von Milliarden an Wladimir Wladimirowitsch Putin ...

damit er seine Kriege finanzieren kann ...



insbesondere zur Zeit den Krieg gegen die Ukraine ...

das non-plus-ultra des Terrorismus ...



und der Kanzler tanzt völlig ungeniert auf beiden Hochzeiten ...

und finanziert und finanziert und finanziert ... wir ham's ja ...



