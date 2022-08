Samstag, 06 August 2022 | 31.218

Die Rechte der Menschen und ...

die Transformation ...

es geht ... wie gesagt ... um die Gestaltung der Transformation ...

und eine Transformation ist immer dann nötig ...



wenn man verpaßt oder verpatzt hat ...

eine Entwicklung regelmäßig und kontinuierlich an den Gang der Dinge anzupassen ...



und hier zeigt sich eben das generelle Problem der Politik überhaupt ...

Politik wird von Leuten gemacht ... die keine wirklichen Politiker sind ...



die also von Politk überhaupt keine Ahnung haben ... nicht mal einen blassen Schimmer ...

was Politik ist und wie man das macht ...



und wenn die dann merkeln ... daß das nicht funktioniert was sie machen ...

dann wollen sie trotzdem ihr Projekt verbessern ... und das heißt verschlimmbessern ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Bahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und ihre Massenmorde ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen