Freitag, 05 August 2022 | 31.217

Die Rechte der Menschen und ... die Ehren der Militärs ...

wenn Staatsbesuch kommt ...

wird der mit den so genannten Militärischen Ehren empfangen ...



und verabschiedet wird er gewissermaßen mit journalistischen Ehren ...

mit anderen Worten ... im Rahmen einer Pressekonferenz ...



schon bevor der Besuch ankommt ...

liegen die Papiere für die Pressekonferenz schon auf dem Rednerpult ...



das heißt ... der Besuch als solcher ... dient eigentlich nur als Kulisse für die Pressekonferenz ...

theoretisch könnte man sich also den besuch an sich sparen ...



genau so wie beispielsweise die Gipfeltreffen in Elmau und so ...

es geht also nur um den Small Talk und ums Netzwerken ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... ihre islamistischen Nachbarn ... die Anti-Semisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Gemetzel ...







