Donnerstag, 04 August 2022 | 31.216

Die Rechte der Menschen und ...

die Transformation ...

Transformation ist 'eine' Sache ...

und die Gestaltung der Transformation eine andere ...



Olaf Scholz zum Beispiel will die Transformation 'gestalten' ...

und bedient sich dazu aller möglichen Ideenplattformen und Netzwerkebenen ...



und der Hilfe von Vor-Denkerinnen und Vor-Denkern ...

Macherinnen und Machern ... vor allem der Blattmacher bzw Plattmacher ...



Transformation ... das ist so ein Begriff wie Demokratie ...

das heißt ... alle reden davon ... aber keiner weiß was es eigentlich ist ...



und jeder redet und bleibt vor allem bei seiner Meinung ...

weswegen man sich auch nie auch nur einen Schritt näher kommt ... im Gegenteil ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... ihre Jüdischen Nachbarn ... die Semisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ... Migrant-angela ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen