Mittwoch, 03 August 2022 | 31.215

Die Rechte der Menschen und ... die Wiedervereinigung ... die so genannte ...

'wo aber Gefahr ist ...

wächst das Rettende auch' ...



so ungefähr gilt auch ... wo aber Vereinigung ist ... wächst das Trennende auch ...



und oder auch umgekehrt ... bzw in Bezug auf das Teilende ...

Musterbeispiel Gewalten-teilung ... die so genannte ...



bzw eben ... ständig ist von der Wiedervereinigung die Rede ...

bzw wird beklagt ... daß sie nicht so richtig funktioniert ...



andererseits wird die Teilung bzw die Trennung aber regelrecht kultiviert ...

s. 'Ostdeutsches Wirtschaftsforum' oder 'MPK-Ost' etc etc etc ...



*



das Politische Buch ..

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Angela Merkel und ihre Abschlachtungsorgien ...







