Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Schöpfung ...

das schöpferische Prinzip … um nicht zu sagen das Göttliche Prinzip … ist doch ganz einfach …

zwei (!) wie soll ich sagen ‘Dinge’ sollen ‘etwas Drittes schaffen’ ...



etwas Auszubildendes … Fortschreitendes … Weiter-führendes ...

besser … mehr … weiter-entwickelt …



zu diesem schöpferischen Prinzip gehört ganz 'natürlich' auch die Vielseitigkeit …

ebenso wie die Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit ...das Diverse und Differenzierte ...



in einem Unternehmen braucht man viele Abteilungen …

in einer Holding sogar viele Unternehmen … um etwas Großes und Ganzes zu schaffen ...



und in einer größeren Küche braucht man wirklich (!) viele (!!) Köche !!!

für die Vorspeisen / Hauptspeisen / Nachspeisen … für Mehrere-Gänge-Menus ...



aber die dürfen natürlich nicht alle am selben Herd stehen …

und im selben Topf oder meinetwegen Wok oder eben Brei rühren …



sondern jeder muß seine spezielle Aufgabe erfüllen …

und einer muß der Chefkoch sein …



der die Verantwortung dafür ‘trägt’ … wie gesagt ‘trägt’ … nicht nur ‘übernimmt’ …

sondern auch wirklich fachlich professionell verantwortlich tragen ‘kann’ ...



und nur darin liegen … nicht die ‘Probleme’ unserer Zeit …

sondern deren einzige alleinige ausschließliche ‘Ursache’ ...



die also ohne weiteres beseitigt werden könnte …

bzw wie unsere Verfassung sagt … für die ‘Abhilfe’ jederzeit möglich ist ...



statt dessen haben wir ein Bundesverfassungsgericht ...

das konsequent nach das Prinzip des ‘viele Köche verderben den Brei’ handelt ...



und haben die Damen und Herren Richter mwd alle‘n Knall …

eben den so genannten Urknall ...



der Vollständigkeit halber und aus aktuellem Anlaß sei noch angefügt ...

daß die Erledigung 'spezieller Aufgaben' zu trennen ist ...



von der Durchführung 'einer' Spezialoperation ..

geschweige einer militärischen ...



aber auch bei einer größeren medizinischen Operation ...

braucht man wirklich mehrere Ärzte ...



und eben 'einen' Chefarzt ... der alles überblickt und alles im Griff hat ...

und das ist in der Politik nicht anders ... geschweige in der Rechtsprechung ...



das 'entscheidende' elementarste größte wichtigste Problem unserer Zeit ist ...

daß der Horizont des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



allenfalls bis zu seiner Bürotür reicht ...

wenn nicht sogar nur bis zum (Teller)Rand seines Schreibtischs ...









