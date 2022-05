Mittwoch, 04 Mai 2022 | 18.124

Die Würde des Menschen ...

ist unantastbar ...

vielleicht ist das einfach eine etwas unglückliche Formulierung ...

denn was Vater und Mutter unserer Verfassung ..



bzw ... mein Gott ...

es ist ja alles so zwiegestaltig und vielschichtig und dann auch noch divers ...



was also die Väter und Mütter unserer Verfassung ...

und dann auch noch diverse andere Akteure und Aktivisten sagen wollten ...



war natürlich ... daß 'der Mensch' also solcher ... die Menschen ... die Menschheit ...

das ist ... was staatliche Gewalt verpflichtend achten und schützen soll ...









