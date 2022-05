Dienstag, 03 Mai 2022 | 18.123

Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Intensivmedizin ...

wir wissen schon … das Leben ist eines der schwersten …

und am schwersten haben es die Mitbürger … die intensiv leben …



also zum Beispiel die Intensivsportler … oder die Intensivraucher … etc ...

und unter anderem gewissermaßen als Folge davon die Intensivmediziner ...



während die Sportler und Raucher sich freiwillig dem höheren Lebensrisiko aussetzen …

müssen die Intensivmediziner … wenn man so will … unfreiwillig arbeiten …



weil es ja den so genannten Eid des Hippokrates gibt …

der einerseits vom Eid Demokrates zu unterscheiden ist …



also dem Eid … dem Wohl des Patienten bzw dem Wohl des Volkes zu dienen ...

und andererseits von den Hippophilos … die also dem Wohl der Pferde dienen ...



am schwersten haben es wie es scheint offensichtlich die Intensivmediziner …

denn sie haben jetzt Forderungen aufgestellt … um den Druck zu reduzieren ...



insbesondere die Arbeitsbelastung … die Psychobelastung … die Kostenbelastung …

und nicht zuletzt den Bürokrates …



also die organisatorische bzw bürokratische Belastung …

angesichts der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Digitalisierung ...



sowie schließlich auch die Zahl der Intensivstationen …

die Einschränkungen bei den Möglichkeiten zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit …



sowie überhaupt den Mangel an Wertschätzung ...

in der Gesellschaft ganz allgemein wie auch in der Politik ganz speziell ...



zusammengestellt wurden diese Forderungen von Dr. Daniel Zickler …

in seinem Buch ‘Kampf um jeden Atemzug … www.bonifatius-verlag.de …



den Ärzten … also den sprichwörtlichen ‘Göttern in Weiß’ …

geht es also um eine 'Reduzierung' der Belastung …



demgegenüber haben die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts …

geradezu ein Leben im sprichwörtlichen Sinne wie ‘Gott in Frankreich’ …



und die Forderungen richten sich hier eher umgekehrt auf ‘mehr’ / ‘Belastung’ / etc …

insbesondere sich endlich zu ihrer verfassungsmäßigen Verantwortung zu bekennen ...



dem Wohl speziell der Bürger und allgemein des Volkes zu dienen …

sowie den Nutzen des Volkes zu mehren …



wie in anderen Politikbereichen auch 'keine Kosten' zu scheuen geschweige vorzuschützen ...

um einen verfassungsmäßigen Staat und eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen …



'mehr' Gerichte mit diesen Spezialaufgaben zu betrauen … die Aufgaben zu bündeln …

bzw diese Dienste rund um die Uhr anzubieten ...



angeblich ist doch ‘der Bundeskanzler’ immer im Dienst …

wieso nicht auch der Bundesverfassungsgerichtspräsident … das ist doch noch wichtiger !!!



im übrigen und auch hier im Gegensatz zu den Ärzten haben es die Richterinnen und Richter …

als Gewalt (!!!) … als Dritte und Höchste Gewalt (!!!) doch selbst in der Hand …



sich für ihre Arbeit adäquate und differenzierte … analoge und digitale …

produktive und effektive bzw hinreichend effiziente Unterstützung zu holen ...



und die Möglichkeiten der freien und unabhängigen Entfaltung ihrer Persönlichkeit so zu nutzen …

daß es für die Ergebnisse ihrer Arbeit auch hinreichend Wertschätzung in der Gesellschaft gibt …



diese Forderungen werden von mir erhoben ... seit Anfang der 90er Jahre ...

in geradezu permanenten Verfassungsbeschwerden ...



und von den Damen und Herren Richtern mwd nach wie vor in unnachahmlicher Art und Weise

bzw Arroganz und Ignoranz regelrecht sabotiert …



insofern ist auch für die Forderungen der Ärzte …

die ja auch nicht erst seit dem 27. April 2022 erhoben werden …



das Schlimmste zu befürchten …

nämlich daß alles eher immer noch schlimmer wird ...









