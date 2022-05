Montag, 02 Mai 2022 | 18.122

Das Bundesverfassungsgericht und ... die aktuellen Warnungen ...

das BKA warnt Friedrich Merz vor einer Reise in die Ukraine …

denn es könne nicht für seinen Schutz dort garantieren ...



BILD warnt Olaf Scholz davor … nicht in die Ukraine zu fahren … weil Deutschlands Ansehen in der Welt

nur durch mehr Engagement wieder etwas aufpoliert werden könnte ..



Nancy Faeser warnt das Volk vor dem Versäumnis Notvorräte anzulegen weil sie selbst nicht in der Lage ist

durch verfassungsgemäße und professionelle Politik für hinreichende Vorräte zu sorgen ...



die Wirtschaft warnt vor dem Embarbo ... die Grünen warnen davor … nicht genügend Waffen in die Ukraine zu liefern …

die Linken warnen vor der Gefahr zu vieler Sexismusvorwürfe …



alle warnen … nur das Bundesverfassungsgericht enthält sich jeglicher Warnungen …

beispielsweise vor der Gefahr nicht verfassungsgemäß zu regieren geschweige sich an die eigene Nase zu fassen ...









