Montag, 02 Mai 2022 | 18.122

Die Würde des Menschen und ... die Maus ...

es gibt diese kleine Geschichte von dem Irren … der glaubte er sei eine Maus …

in einer diesbezüglichen Anstalt aber kuriert wurde …



und bei der Entlassung mit fester Stimme auch dem Direktor nochmals versichert ..

ja ich weiß jetzt ich bin keine Maus ...



fünf Minuten später klingelt er wieder angsterfüllt Sturm an der Tür und will rein …

und sagt auf die Frage … was ist denn jetzt los … Sie haben doch gerade noch gesagt …



Sie wissen jetzt … daß Sie keine Maus sind …

ja ICH weiß das aber wissen das auch die Katzen ??? ...



und so ... ungefähr ... ist das auch mit der Würde des Menschen … die ‘Menschen’ wissen das …

aber die Unmenschen wie Angela Merkel und oder eben Wladimir Putin … wissen es nicht !!!









