Sonntag, 01 Mai 2022 | 17.121

Das Bundesverfassungsgericht und ...

Boris Becker ...

es ist ja nur ein i-Pünktchen wie ein Stern im multi-galaktischen System unseres Kosmos ...

aus Tausend und einer Nacht ... bzw eben einer Bibliothek aus 1001 Büchern ...



aber dieses Urteil ist ein Zeichen / ein Symbol / ein Musterbeispiel ...

für die geisteskranken / kriminellen / irrealen Komponenten unseres Gerichtswesens ...



das mit Recht und Gerechtigkeit nicht das Geringste zu tun hat ...

geschweige mit halbwegs sinnvoller gewaltengeteilter Politik ...



es mögen Welten dazwischen liegen ... und bekanntlich hinken alle Vergleiche ...

aber dieses Urteil liegt auf der gleichen Linie wie Putins Überfall auf die Ukraine ...



es ist an hirnverbrannter Sinnlosigkeit kaum noch zu übertreffen ...

genau so wie die 'Lieferkette' Kohl Schröder Merkel Bush Trump Putin ...



ein solch perverses Urteil inclusive sofortiger Vollstreckung ...

obwohl es doch ganz offiziell heißt ...



Boris Becker sei nicht böswillig oder gar kriminell ...

sondern nur naivgutgläubig und kontaktarmhilflos ...



dieses Urteil bzw das Gericht inclusive Bundesverfassungsgericht et cetera pp ...

ist ganz bewußt und mutwillig ... ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...



böswillig und kriminell ... es ist ein Spiegelbild genau dieser Vorstellung Putins ...

'ich muß die Ukraine vernichten ... um Faschismus und Nationalsozialismus zu vernichten



bis heute machen alle möglichen nicht nur 'bild'haften und 'bunten# Leuten ...

ihr Geschäft mit ihm ...



diese großen Übersportler inclusive all der anderen Showmaker und Schauspieler ...

Spitzenentertainer und Leistungs-träger (!) ...



sind doch schon fast keine Menschen mehr im Sinner der Menschenrechte ...

sondern Übermenschen ... Schießbudenfiguren ...



auf die alle diejenigen einfach draufhalten ... die dauernd Verantwortung übernehmen ...

aber eben nicht (!) tragen (!!) wollen (!!!) ...



sondern nur im sprichwörtlich Merkel#'schen Sinne ...

einfach ihren krankhaften Wahn ... Spiel und Spaß damit treiben ...



wenn es im Bundesverfassungsgericht nur ein bißchen Anstand und Ehrgefühl gäbe ...

würden sich die Damen und Herren mwd am Montag geschlossen nach London begeben ...



Boris Becker wieder aus dem Gefängnis holen ...

und unbehelligt und frei nach Hause bringen ... wo immer das ist ...



und anschließend gleich in die Ukraine und die russischen Panzer (...) stoppen ...

ich sage dann gern ... wie es weiter geht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen