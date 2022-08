Dienstag, 02 August 2022 | 31.214

Die Rechte der Menschen wenn ... Politiker Sui-zid begehen und das Volk mitnehmen

von Politischer Führung kann schon lange keine Rede mehr sein ...

wenn es sowas denn überhaupt je gegeben hat ...



am Anfang der Republik wurstelten beide so neben einander her ...

das Volk ... das arbeitete und aufbaute ... einrichtete und ausübte ...



und die Regierung ... die gewaltengeteilte ...

die sich darin breitmachte und es sich gutgehen ließ ...



aber ... wie das so geht in der Politik ... die resasourcen wurden verschkleudert ...

die Luft wurde dünner und die Regierung kämpft ums Überleben ...



genau betrachtet eben nicht ... sondern sie betreibt systematischen Suizid ...

sie versenkt bewußt das Schiff ... mit dem Volk innendrin ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und ihr politischer Amoklauf ...







