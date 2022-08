Montag, 01 August 2022 | 31.213

Die Rechte der Menschen und ...

der Fingerzeig ...

es ist bekanntlich und objektiv so daß ...

wenn jemand mit dem Finger auf jemand anderen zeigt ... drei Finger auf ihn selbst zurückzeigen



ungefähr im selben Verhältnis gilt ... wenn Olaf Scholz anderen vorwirft ...

sie würden moderne Technologien als politisches Machtinstrument mißbrauchen ...



oder ganz gezielt für Desinformationskampagnen ...

um praktisch ihr gesamtes fremdes wie eigenes Umfeld systematisch in die Irre zu führen ...



die Art und Weise ... wie deutsche Verfassungsorgane die Verfassung mißbrauchen...

hält jedem Vergleich mit ähnlichen Vorgängen in China / Rußland /Afrika oder sonst wo Stand ...



ausgerechnet das Recht selbst wird durch nichts anderes mehr pervertiert ...

als durch den Spruch ... 'gleiches Recht für alle' ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und die Abschlachtungsorgien ...







