Sonntag, 01 Mai 2022 | 17.121

Die Menschenwürde und ...

das Menschengeschlecht ...

es könnte sein ... daß das Menschengeschlecht als solches ...

eine vierte Kategorie von Geschlechtlichkeit ist ...



also nicht Frau nicht Mann nicht Divers ...

sondern vielleicht kommensurabel oder synonym oder eben analog ...



bemerkenswert insbesondere deshalb ...

weil da auch der Begriff 'anal' drinsteckt ...



was ja nicht unbedingt nur mit dem Begriff Homosexualität in Verbindung zu bringen ist ...

sondern durchaus einfach ein Hinweis auf die Diversität geschlechtlicher Beziehungen ...



bzw das Menschenartige an und für sich ... allem Hominoiden ... also die Übergänge ...

vom kleinen Menschenaffen zum großen Menschenaffen und schließlich zum Menschen









