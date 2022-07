Sonntag, 31 Juli 2022 | 30.212

Die Rechte der Menschen und ...

das dortige Recht im hiesigen ...

Menschen gibt es bekanntlich so'ne und solche ...

arme und reiche ... gesunde und kranke ... hiesige und dortige ...



von Männern und Frauen mwd etc usw mal ganz abgesehen ...

und denen die 'glauben' im Besitz der Wahrheit und des Rechts und des Glaubens zu sein ...



nach Einschätzung der Hiesigen ist Deutschland zum Beispiel ein Rechtsstaat ...

was aber offensichtlich nicht ausschließt ...



daß die Dortigen hierzulande ihr eigenes Recht installieren ...

und so tun als seien sie hier bei sich zu Hause also dort im Dortigen ...



das Schlimmste dieser Beispiele von Leuten die ihr eigenes Recht gebrauchen ...

sind aber die Hiesigen selbst ... genannt Presse bzw vor allem Medien ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ...Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ... 'Der Land Rover' (der Nasa auf dem Mars) ...







