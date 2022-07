Freitag, 29 Juli 2022 | 30.210

Die Rechte der Menschen' und ...

der Menschen'spiegel' ...

zwei Drittel unserer Erde sind bekanntlich nicht Erde ... sondern Wasser ...

von der Oberfläche her gesehen ...



während sich die Erde bzw also das Land ziemlich ungleichmäßig verhält ...

und aus riesigen Bergen wie tiefen Tälern besteht ...



verteilt sich das Wasser ... weil es im Gegensatz zum Land beweglich ist und 'fließt' ...

ziemlich gleichmäßig auf dieser Weltkugel und bildet dadurch den vielgeschätzten Meeresspiegel ...



umgekehrt könnte man fast sagen ... leben die Menschen nicht im Wasser ...

sondern auf dem Land ... und verteilen sich da aber ähnlich wie das Wasser auf dem Nicht-Land ...



das ist also ähnlich dem Wasser ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang ...

daran sieht man ... daß Politik (die das bestreitet) ... die unnatürlichste Sache der Welt ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Geisteskrankheit ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen