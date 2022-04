Freitag, 29 April 2022 | 17.119

Die Menschenwürde und ...

die Menschenliebe ...

die Menschenwürde ist laut Verfassung unantastbar ...

und sie zu achten ... und zu schützen ... ist Verpflichtung ... aller (!!!) Gewalt ...



also natürlich nicht nur der staatlichen ...

sondern vor allem auch persönlich derjenigen ... die für den Staat handeln ...



zunächst also alle politisch und administrativ Handelnden ...

insbesondere und 'entscheidend (!!!) aber alle ... die als Richter handeln mwd ...



die Menschenliebe ist für sich gesehen eine spezielle Form der Liebe an und für sich ...

Liebe erwartet Gegenliebe ... Menschenliebe ist uneigennützig ...









