Donnerstag, 28 Juli 2022 | 30.209

Die Rechte der Menschen und ...

die Zukunft der Menschen ...

auch die Zeitenwende wendet bzw ändert also nichts daran ...

daß die Zeit aus Vergangenheit und Gegenwart wie auch der Zukunft besteht ...



und eins sicher ist ... wie sagte einst ein gewisser Norbert Blüm ...

die Rente ... aber eben nicht nur die Rente sondern auch die Zukunft ...



angeblich stirbt die Hoffnung zuletzt ...

aber die Zukunftsfähigkeit stirbt nie ...



nur ist Zukunft eben das ... was man abwarten und auf sich zukommen lassen muß ...

die Frage ... wie wollen wir in Zukunft leben ...



ist also der sicherste Weg ...

eine lebenswerte Zukunft nicht zu erreichen ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ... Angela Merkel und das Desaster ...







