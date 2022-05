Sonntag, 01 Mai 2022 | 17.121

Das Bundesverfassungs-Gericht und ...

das Arbeitsmarkt-Recht ...

das Recht ... geschweige die Würde ...

haben den Weg in die Arbeitsmarktpolitikrechtsprechung noch nicht gefunden ...



das ist auch nicht weiter verwunderlich ...

weil die Damen und Herren Richter mwd zur Arbeit ein gespaltenes Verhältnis haben ...



was man unschwer daran erkennen kann ...

daß sie ihren Tätigkeitsbereich nicht 'Arbeitsplatz' nennen ...



sondern eben Rechtsprechung bzw Rechtspflege ...

Dienstleistung bzw Pflegedienst ... im Sinne von 'wir dienen Deutschland'



bzw Verteidigung des Rechts etwa wie die Bundeswehr Deutschland verteidigt ...

und man ja auch nicht weiß ... was wann wie wo und womit und überhaupt ...









