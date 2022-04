Donnerstag, 28 April 2022 | 17.118

Das Bundesverfassungsgericht und ...

Gerhard Schröder ...

das Verhalten von Gerhard Schröder ist nur so zu erklären ...

daß sein Freund Wladimir Wladimirowitsch Putin versprochen hat ...



mach Dir mal keine Sorgen ...

demnächst werde ich persönlich mit dem Panzer am Kanzleramt vorfahren ...



und Dich wieder als Bundeskanzler inthronisieren ...

möglicherweise mit Manuela Schwesig als Vizekanzlerin und Finanzministerin ...



so lange muß Olaf Scholz den Laden noch am Laufen halten ...

und die Genossen bei der Stange ...



dann kriegt die deutsche Wirtschaft auch wieder genügend Energie ...

und alle sind happy ...









