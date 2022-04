Mittwoch, 27 April 2022 | 17.117

Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Verantwortung ...

'der Bundeskanzler bestimmt ... und trägt dafür die Verantwortung ...

bzw allgemein und kurz gefaßt ... wer bestimmt ... trägt dafür auch die Verantwortung ...



Tatsache ist aber nun mal ... daß dieser Fall ... also daß hier jemand die Verantwortung 'trägt' (!) ...

in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie eingetreten ist ...



was dagegen ständig vorkommt ist ... daß jemand die Verantwortung 'übernimmt' ...

wofür es zwei Formen gibt ...



die im vorhinein und die im nachhinein ...

also apriori und apropos ... oder so ...



das heißt ... jemand sagt ohne hinreichende Kompetenz damit einen bestimmten Job bekommt

zum ungläubig stauenden Volk ... ja ich übernehme die Verantwortung ...



bzw ... es ist im Zuständigkeitsbereich eines solchen Dilettanten etwas Schreckliches passiert

ohne seine unmittelbare Beteiligung ...



und er sagt dann ... ich übernehme die Verantwortung ...

meistens mit dem Zusatz ... die 'politische' Verantwortung ...



seit Jahrzehnten zunehmend versinkt die Bundesrepublik Deutschland

akzuell praktisch in der weltpolitischen Bedeutungslosigkeit ...



und die einzige Ursache dafür ist ... daß hier von Anfang an ...

keine professionellen Politiker am Werk waren ... und nie jemand Verantwortung getragen hat



Verantwortung tragen kann naturgemäß nur jemand ...

der so stark und kräftig und leistungsfähig ist ...



daß er das worum es geht ... auch tatsächlich tragen und verkraften und leisten kann ...

diese objektiv wahrnehmbaren Tatsachen ...



hat das Bundesverfassungsgericht aber noch nie moniert ...

weder apriori noch apropos ...









