Das Bundesverfassungsgericht und ...

die Nachhaltigkeit

jedes zweite Wort in den Medien ist das Wort 'Nachhaltigkeit' ...

hat man mitunter den Eindruck ... die Sustainability ...



nur beim Bundesverfassungsgericht spielt das keine Rolle ...

stereotyp : 'bei uns geht es ums Recht und nicht um Politik geschweige Nachhaltigkeit' ...



der Begriff der Nachhaltigkeit weist unter anderem darauf hin ...

daß Mißbrauch und Mißhandlung über längere Zeit 'nachhaltig' wirken ...



und deshalb unterbunden werden müssen ...

von dem Umgang mit dem individuellen Einzelfall ganz abgesehen ...



die absoluten Grenzen von Mißbrauch und Mißhandlung liegen also da ...

wo eine natürliche regenerationsfäigkeit nicht mehr gewährleistet ist ...



im weiteren Sinne ist die Beachtung der Nachhaltigkeit also ein Handlungsprinzip ...

bei dem das Erreichen eines dauerhaften Ergebnisses / Bedürfnisbefriedigung ...



durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit ...

der betroffenen bzw beteiligten Subjekte bzw Objekte gewährleistet sein muß ...



Musterbeispiel ... ein Ehemann darf seine Frau ...

auch beim so genannten einvernehmlichen Sex ...



nur so oft vergewaltigen ... daß sie sich zwischendurch geistig / seelisch / körperlich ...

wieder vollständig erholen und genesen kann ...



sonst sind dauerhafte bzw irreparable Schäden unvermeidlich ...

selbst wenn ihr das selbst gar nicht so bewußt ist ...



eben weil eine solche geistig-psychische Veränderung bereits vorliegt ...

und ihre Leidensfähigkeit bereits nachhaltig verändert hat ...



entsprechend läßt sich das auch auf mehrere Personen bzw Gruppen übertragen ...

bzw letztlich auf die ganze so genannte 'Gesellschaft' bzw 'das Volk' ...









