Mittwoch, 27 Juli 2022 | 30.208

Die Rechte der Menschen und ... das Zwei-Grad-Ziel ... das so genannte ...

wir wissen doch schon ... daß das Festhalten an einem Ziel der sicherste 'Weg' ist ...

das 'Ziel' nicht (!) zu erreichen ...



die Menschheit hatte schon genug damit zu tun ... mit dem Klima zurecht zu kommen ...

die maßgebenden Dinge waren aber bekannt und berechenbar bzw also gut und verläßlich ...



entscheidend ist nicht ... daß es mit Beginn der Industrialisierung wärmer wurde ...

sondern daß diese Berechenbarkeit und Verläßlichkeit verloren ging ...



und auch bis heute nicht nur nicht wieder gefunden wurde ...

sondern im Gegenteil immer noch mehr verloren geht ...



es kommt auch nicht darauf an ... ob es letztlich 1 Grad oder 1.5 Grad oder 2 Grad geht ...

denn auch knapp daneben ist voll vorbei ...



