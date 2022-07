Dienstag, 26 Juli 2022 | 30.207

Die Rechte der Menschen ... und die Sanktionen der Un-Menschen ...

Sanktionen sind ungefähr das Gegenteil von 'Handel und Wandel' ...

denn sie behindern und verhindern den Handel und somit auch den Wandel ...



objektiv kann also kein Zweifel daran bestehen ...

daß man mit Sanktionen nicht den anderen sondern sich selbst bestraft ...



denn was dem Sanktionierten fehlt ...

holt er sich eben ziemlich einfach und ziemlich schnell wo anders ...



was einem selbst dann fehlt ... weiß man zunächst gar nicht ...

die Folgen zeigen sich erst später ... die Lücken möglicherweise gar nicht ...



Sanktionen sind also ein typisches Eigentor ...

nach einem Null zu Null in der letzten Minute des Spiels ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und ihr Amoklauf ...







