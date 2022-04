Sonntag, 24 April 2022 | 16.114

Die Menschenrechte und ...

der Widerstand ...

es gab in Deutschland mal sowas wie Widerstand ..,.

deshalb befindet sich in der deutschen Hauptstadt die 'Gedenkstätte Deutscher Widerstand'...



das ist aber schon so lange her ... spätestens seit etwa 1944 ...

daß sich davon heute praktisch niemand mehr inspirieren läßt ...



im Gegenteil ... selbst das Bundesverfassungsgericht kann sich nicht mehr daran erinnern ...

daß wir seit dem 23. Mai 1949 eine Verfassung haben ...



nichtsdestotrotz und unverdrossen hält die Gedenkstätte Deutscher Widerstand ...

die Erinnerung aufrecht unter anderen an Claus Schenk Graf von Stauffenberg ...



mit einem Ehrenhof und einer Dauerausstellung sowie aktuellen Sonderausstellungen ...

10785 Stauffenberg Straße 13 ... www.gdw-berlin.de ...



die Gedenkstätte befaßt sich damit ...

wie einzelne Menschen und auch Gruppen in den Jahren 1933 bis 1945 ...



ihre Handlungsspielräume genutzt ...

und sich gegen die Nationalsozialistische Diktatur gewehrt haben ...



die Gedenkstätte geht auf Initiativen wiederum 'Einzelner und Gruppen' ...

seit 1952 zurück ... wurde 1968 offiziell eröffnet ...



und dokumentiert ... informiert ... seit 1989 als zentraler Ort der Erinnerung ...

umfassend über Motive Formen Ziele des Kampfes gegen die nationalsozialistische Diktatur ...



Helmut Kohl ist ja nun schon ein paar Tage tot ...

aber Angela Merkel ist ja gerade erst zurückgetreten und Gerhard Schröder lebt ja auch noch



wann der Widerstand gegen die Diktatur dieser Herrschaften mal dokumentiert wird ...

das kann also noch dauern ...



von Donald Trump wurde auf die Frage ... 'warum macht der das' ?

immer wieder gesagt ... 'weil er es kann !' ...



gnade uns Gott ...

wenn Wladimir Putin jetzt alles macht was er kann ... !!!









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen