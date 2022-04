Sonntag, 24 April 2022 | 16.114

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

das deutsche Bundesverfassungsgericht ...

die größte Ansammlung von Irren weltweit ...



Alexander von Humboldt hat mal gesagt ... 'die gefährlichste aller Weltanschauungen ...

ist die Weltanschauung von Leuten die die Welt nie angeschaut haben' ...



das läßt sich variieren um nicht zu sagen digitalisieren ...

zum Beispiel ... 'die gefährlichste Rechtsprechung ist die von Richten mwd ...



die nicht gelernt / nicht verstanden haben ... was Recht ist ...

und wie man Rechtsprechung macht bzw Recht und Gesetz auseinander hält' ...



oder ... 'die gefährlichste Politik ist die von so genannten Politikern ...

die sich nie damit beschäftigt haben was Politik eigentlich ist und wie man das macht ...









