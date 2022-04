Samstag, 23 April 2022 | 16.113

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

die Berliner Museentempel beherbergen eine Ausstellung ...

'Hitler . how could it happen . wie konnte es geschehen' ???



vielleicht gibt es demnächst oder irgend wann einmal ein Ausstellung in Mariupol ...

'Putin ... how could it happen ...'



die Geschichte des Überfalls auf die Ukraine in einem Stahlwerk in Mariupol ...

eine Atempause ... aber Geschichte geht weiter ... hoffen wirs mal ...



*



Angela Merkel hat ja schon nicht alle Tassen im Schrank ...

Olaf Scholz aber anscheinend gar keine ... nur Papperlapappbecher ...



ich weigere mich ... dieses Idiotische Handeln und Verhalten verantwortlicher Politiker ...

als verfassungsgemäße Politik zu betrachten ...



auch wenn praktisch alle offizielle Medien wie eine Eins dahinter stehen ...

als wärs das russische Staatsfernsehen ...



vom Bundesverfassungsgericht also ganz abgesehen ...

und dem sonstigen bundesdeutschen Gerichtswesen ...



das deutsche Volk ... die Völker Europas ... die 'Völker der Welt' ...

die mal alle 'auf diese Stadt Berlin' schauen sollten ...



werden offensichtlich nur von Geisteskranken regiert bzw schikaniert ...

und niemand sagt ... schaut auf Mariupol ... oder so ...



statt zu helfen geschweige zu retten ... wird praktisch nur Öl ins Feuer gegossen ...

statt Sanktionen wird dieser Schwachsinn tunlichst finanziert ...



statt Gewaltenteilung ... um nicht zu sagen 'divide et impera' ...

werden alle Mächte Mittel Möglichkeiten vereint und auf die Spitze getrieben ...









