Die Rechte der Menschen und ... die Herrschaft der Menschen ...

man neigt immer wieder dazu ... zu denken ... das sei geistige Beschränktheit ...

oder gar Krankheit ...



wenn so genannte Politiker nicht handel und sich verhalten ... wie es an sich ...

den Gesetzen der Logik wenn nicht doch sogar den Gesetzen des Rechtsstaats entspricht ...



vom Recht als ganz zu schweigen ... aber das ist ja der ganz falsche Weg ...

mit Ärzten und Krankenhäusern oder gar Anstalten läßt sich diese Situation nicht verbessern ...



auch nicht mit (Geld)Strafen oder gar Haft(Anstalten) ... wenn man erkennt ...

daß Krieg zwar die Fortsetzung mit anderen Mitteln ist ...



Politik aber nicht nur 'eine' ... sondern geradezu 'die' Urform von Kriminalität ist ...

der alle Mittel Recht sind ... schlimmer als Mafia / Camorra / Cosa Nostra et cetera zusammen



nein ... der Weg zu einer Verbesserung der Verhältnisse unverbesserlicher Politiker ...

führt nur über eine Verbesserung des Bewußtseins der Menschen bzw also des Volkes ...



Demokratie ... also 'Herrschaft' des Volkes heißt gewissermaßen ...

das Volk dahin zu bringen ... daß es sich das nicht gefallen läßt ...



daß es ...beispielsweise ... in Gestalt von Soldaten noch sinnloser verheizt wird ...

als wenn man es Tieren zum Fraß hinwirft ...



der Weg der das Ziel ist führt also nur

über eine Selbst-Bildung / Selbst-Erziehung / Selbst-Erkenntnis des Volkes ...



und die perfideste subtilste hirnverbrannteste Form der Kriminalität ...

dieser gewaltengeteilten Staats-Politiker-Kriminellen ist ...



daß genau diese Selbst-Bildung (...) des Volkes nach dem Prinzip ...

ein hinreichender Stand an Erziehung und Bildung ist erreicht ...



wenn man sich selbst fortbilden und weiterbilden kann ...

das ist also genau diese Form der Bildung ...



die mit Hilfe der Medien und Kirchen ... von Wissenschaft und Kultur ...

von der politische Staatsführung genau so systematisch verhindert bzw beseitigt wird ...



wie vom Bundesverfassungsgericht die verfassungsmäßige Ordnung ...

sowie insbesondere auch das Recht des Volkes ... darüber Beschwerde zu führen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und ihre Abschlachtungsorgien ...







