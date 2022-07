Sonntag, 24 Juli 2022 | 29.205

Das Recht des Menschen und ... das Recht der Schenkers ...

die Natur ist und bleibt bekanntlich Natur ...

sie wächst blüht und gedeiht immer wieder nach gleichen Regeln und Zeichen ...



um nicht zu sagen Räumen und Zeiten ...

daß man im Sinne des Wortes tatsächlich die Uhr danach stellen kann ...



der Mensch ... der so genannte ... hat sich aus diesem Rhythmus gelöst ...

und glaubt ... er sei schlauer als die Natur ... um nicht zu sagen Gott ... weil Sonntag ist ...



wobei 'der Mensch' natürlich auch wiederum nicht diese normalen natürlichen Menschen sind ...

sondern diese Un-Menschen ... die sich Politiker nennen bzw so genannt werden ...



den Ur-Menschen war die Bedeutung der Wälder bekannt ... sie wollten die Wüsten aufforsten ...

seit es die Un-Menschen gibt ... also die Politiker ... werden die Urwälder abgeholzt ...



*



die Politische Predigt

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt / Der Land Rover 'Perseverance' Nasa Mars ...







