Donnerstag, 21 April 2022 | 16.111

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

daß Leute wie Wladimir Putin und oder Angela Merkel etal geisteskrank sind …

daß sie handeln und sich verhalten wie Minderjährige wenn nicht wie Tiere …



daß sie im rechtlichen Sinne also zurechnungsunfähig sind

wenn nicht vielleicht nicht mal rechtsfähig … ist an sich ebenso offensichtlich wie also klar …



das ist so … ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist …



daß Tausende und Abertausende Richterinnen und Richter …

ebenso ungeniert wie ungerührt ein beschauliches Leben führen ...



und 'nicht bereit’ sind !!! … obwohl sie das ausdrücklich beschworen haben …

im Interesse von Volk und Staat … der Menschheit und der Welt …



um nicht zu sagen des Rechts und der Verfassung …

die gebotene und übernommene Verantwortung zu tragen ...



sondern ihr Tun und Lassen einfach so als unverbindlichen Broterwerb ansehen …

im persönlichen soweit nicht ganz privaten Interesse …



unter Mißbrauch und Mißhandlung … Ausnutzung und Ausbeutung …

der ihnen zur Verfügung stehenden organisatorischen und strukturellen Gegebenheiten ...









