Mittwoch, 20 April 2022 | 16.110

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

20. April ... Führers Geburtstag ...1989 in Brauau am Inn ...

mein Gott ... wie aktuell das plötzlich wieder ist ... plötzlich sind wir wieder mittendrin ...



Wladimir Wladimirowitsch Putin ...

7. Oktober 1952 in (Leningrad/Petrograd) Sankt Petersburg am Finnischen Meerbusen ...



kein Wunder ... daß der Mann sich Finnland wieder einverleiben will ...

und danach konsequenterweise wieder das ganze Baltikum ...



daß Putin geisteskrank ist ... ist klar ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist nach wie vor und seit dem 23. Mai 1949 'ab ovo' das Bundesverfassungsgericht ...

eine angeblich demokratische und 'die' rechtlich-relevante Institution ...



die sich als Ursprung ... um nicht zu sagen als Urknall des Verbrechens geriert ...

des 'Zivilverbrechens' ... das Kriegsverbrechen als Waffe / als Werkzeug benutzt ...









